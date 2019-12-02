Встреча ребенка со стаей бродячих собак закончилась реанимацией

На улице Нагорная в микрорайоне Висим, собаки напали на ребят, которые катались с горки. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Местные жители говорят, стаи голодных собак - здесь не редкость. По словам детей, собак подкармливают местные жители. В итоге животные, которые регулярно находят еду в одном и том же месте, закрепляются на этой территории и начинают ее охранять. По данным службы по отлову безнадзорных животных, в ноябре планово бригада ловцов выезжала сюда 8 раз, но поймали всего трех собак.

Произошедшее глубоко взволновало пермскую общественность. И, похоже, доводам зоозащитников, многие уже не верят. Подробнее в видеосюжете