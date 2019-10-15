Космонавт Алексей Леонов Почетный гражданин города Перми

В Москве сегодня простились с легендарным Алексеем Леоновым. Первый в мире, кто вышел в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, он был почетным жителем Перми. В далеком 1965-м вместе с Павлом Беляевым они приземлились в тайге Усольского района и с тех пор их судьба оказалась неразрывно связана с Прикамьем. Здесь он бывал не раз, его имя носит улица в Индустриальном районе, одно из последних интервью он дал нашим журналистам.

Прикамье стало Леонову настолько родным, что побывав над ним, затем он спускался и под землю, примерив шахтёрскую амуницию. Посещал художественную галерею - но не из вежливости, ведь великий космонавт был ещё и художником. «Утро в космосе», «Восход», «Над чёрным морем» - альбомы со своими картинами он передал в усольский музей. Здесь же хранятся его генеральские погоны, куртка и китель. Также макеты монументов, на открытии последнего, который стоит по сей день, присутствовал и сам космонавт. Его березниковский скульптор Юрий Устинов изобразил в скафандре, а Павла Беляева - в лётной форме.

Судьбы Леонова и Беляева переплелись более полувека назад и уже несколько десятилетий пересекаются улицы, названные их именами: бывшая Ишимбаевская - это Беляева, Таллинская - Леонова. В честь легендарного полёта переименовали и Казанский тракт. В статусе Почётных граждан города Перми покорители космоса ехали уже по шоссе Космонавтов.

В следующем году исполнится 55 лет со дня выхода человека в открытый космос, дату отметят уже без Алексея Леонова, но каждый пермяк сохранит свои воспоминания. Для журналистов ГТРК - это автографы космонавтов на фото, сделанном в пермском аэропорту, и многочисленные архивы.