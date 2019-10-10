Грандиозная оптическая стройка «Ростелекома» ознаменовалась милионным абонентом на Урале

Больше девяти сотен фильмов, двухсот тысяч музыкальных треков, 700 тысяч изображений, и это в секунду. Рекорд! Именно такая скорость скачивания в интернете сегодня зафиксирована в сетях государственной компании - провайдера "Ростелеком". Так что не удивительно, что сегодня же у компании появился юбилейный, миллионный клиент.

Краткий, но очень наглядный экскурс в ежедневную работу связиста.

Сегодня масштабная стройка охватила почти 5 тысяч домов в Перми и почти 25 тысяч в крае. Всё дело в том, что компания "Ростелеком" ведет грандиозную модернизацию собственных сетей с 2014 года.

Пётр Козловский, директор Пермского филиала ПАО "Ростелеком":

- Интерактивное телевидение, видеонаблюдение, интернет, игровые сервисы - всё это требует большей скорости и большей пропускной способности. Именно поэтому мы сегодня модернизируем наши старые линии и строим новые.

Галина из Магнитогорска почти не колебалась, когда выбирала провайдера, при подключении Интернета в своём новом жилище. Но что именно она будет миллионным абонентом на Урале, это оказалось для неё полной неожиданностью.

Галина Садовщикова:

- Я никогда не выигрывала ни в лотерее, нигде, и тут такая приятная неожиданность. Остановили свой выбор на "Ростелеком". Сотрудники приехали, сделали все быстро, качественно. Услугой мы довольны.

Благодаря модернизации сетей, "Ростелеком" на Урале зафиксировал рекорд по объёму потребления трафика. В Пермском крае Его значение превысило 1376 Гбайт/в секунду. Это значит, что за одну секунду абоненты скачивают 917 фильмов, слушают 229 с лишнем тысяч песен и размещают почти 700 тысяч фотографий в Инстаграмм.

В числе других сервисов компании: интерактивное телевидение "Wink", система "Умный дом" и, конечно же, видеонаблюдение.

Видеонаблюдение – один из самых популярных сервисов компании "Ростелеком". Каждый десятый клиент пользуется этой услугой.

Для компании важна не только скорость интернета, но сервис для своих клиентов. Именно поэтому здесь появилась услуга 4Play-сервис. В неё входит единый счёт и личный кабинет, в котором можно воспользоваться системой перекрёстных скидок и бонусов, что значительно сэкономит траты на качественную и быструю связь.