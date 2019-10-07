Особенности осеннего призыва 2019
Особенности этого осеннего призыва сегодня прокомментировали в ходе приема военного комиссара Пермского края Анатолия Мочалкина в приемной Президента России. Он выслушал вопросы граждан, касающиеся призыва на военную службу. Напомним, с 1 сентября этого года начали действовать поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас досрочно. Если основания для этого возникли в период прохождения службы. Кроме того, призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Именно отсрочек касалась большая часть вопросов, кроме того, льгот и медицинского освидетельствования. Подробнее в видеосюжете
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.10.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.10.2019
Центр «Мой бизнес» помогает предприятиям Прикамья не только советами, но и «материально»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.10.2019
Фестиваль плова в центре Перми
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 01.10.2019
Офтальмологи «Три-З» рассказали о современных методах борьбы с катарактой
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 30.09.2019
Что означают красные квитанции на тепло?
Конференция по прикладной экономике iCare в Пермском филиале ВШЭ
Добавить комментарий: