Особенности осеннего призыва 2019

Особенности этого осеннего призыва сегодня прокомментировали в ходе приема военного комиссара Пермского края Анатолия Мочалкина в приемной Президента России. Он выслушал вопросы граждан, касающиеся призыва на военную службу. Напомним, с 1 сентября этого года начали действовать поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас досрочно. Если основания для этого возникли в период прохождения службы. Кроме того, призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Именно отсрочек касалась большая часть вопросов, кроме того, льгот и медицинского освидетельствования. Подробнее в видеосюжете