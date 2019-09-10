Десятки автовладельцев Мотовилихи обнаружили сегодня утром крайне неприятный сюрприз

Жителей Мотовилихинского района Перми всколыхнули листовки, которые ночью появились на лобовых стеклах на припаркованных во дворах автомобилях. В тексте послания некто освободившийся из тюрьмы просит перечислить ему на конкретный номер по 500 рублей за машину. А в случае, если сделано этого не будет, угрожает проколоть шины и поцарапать кузов. В полицию сегодня уже поступило 6 заявлений.