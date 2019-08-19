Пермский мусорный оператор взялся за предпринимателей

Настоящий бунт сегодня случился в офисе регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами "Теплоэнерго" на улице Плеханова в Перми. Сюда в массовом порядке пришли индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. Всем им поступили предупреждения с угрозой серьезных штрафов в том случае, если они не заключат договоры на вывоз мусора. Люди возмущены тем, что дозвониться по указанным телефонам не могут, а на их заявки о подписании необходимых документов никто не реагирует.

Второй главный вопрос у предпринимателей: почему они должны заключать договоры на вывоз мусора, если итак платят за это, как физические лица, потому что зарегистрированы по одному и тому же адресу. Кроме того, вид деятельности у многих такой, что он не предполагает появление твердых бытовых отходов. Например, если человек работает графическим дизайнером или психологом. Однако в "Теплоэнерго" считают, что действуют по закону.

Как заявляют в ПКГУП "Теплоэнерго", если ООО или ИП зарегистрированы в квартире, то по закону на юридическое лицо и на физическое выставляется две квитанции. Одна - по полному нормативу, а вторая - по сниженному. Самый простой вариант заключения договора - по электронной почте.







