«Вести Пермь» - вечерний выпуск 14.06.19

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- “Вывели на некоторое время из игры”. Депутату Егору Заворохину вынесен приговор – 7 лет лишения свободы за хищение на заводе им. Дзержинского.

- Время терпения. Сегодня в полночь в Перми перекроют сразу несколько главных улиц.

- Рабочий визит губернатора в Добрянский район. Среди основных вопросов: строительство школьного стадиона и оснащение сельских амбулаторий тестами для диагностики рака.

- Нашествие вредителей. С чем связывают небывалое размножение капустной моли и как советуют с ней бороться?

- Странная забава. В Губахе устроили соревнования по пощечинам.