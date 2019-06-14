«Вести Пермь» - вечерний выпуск 14.06.19
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- “Вывели на некоторое время из игры”. Депутату Егору Заворохину вынесен приговор – 7 лет лишения свободы за хищение на заводе им. Дзержинского.
- Время терпения. Сегодня в полночь в Перми перекроют сразу несколько главных улиц.
- Рабочий визит губернатора в Добрянский район. Среди основных вопросов: строительство школьного стадиона и оснащение сельских амбулаторий тестами для диагностики рака.
- Нашествие вредителей. С чем связывают небывалое размножение капустной моли и как советуют с ней бороться?
- Странная забава. В Губахе устроили соревнования по пощечинам.
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