Медицина, образование, спорт. Глава региона совершил рабочую поездку в Лысьвенский городской округ
Во время своего рабочего визита в Лысьвенский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников оценил работу нового ФАПа в Заимке. Теперь здесь есть даже бесплатный вай-фай. Врач широкого профиля Ольга Оборина совершает видеозвонок узкому специалисту. Расстояние теперь не играет никакой роли. А ведь еще недавно в деревенском фельдшерско-акушерском пункте пользовались печным отоплением.
Ольга Оборина, заведующая ФАПом: «У кого-то температура или ещё что-то, обращаются в первую очередь к нам.»
Следующий объект - Лысьвенский стадион спортшколы ДЮСШ. Место притяжения сотен ребятишек. В планах: футбольное поле и прорезиненные беговые дорожки. Краевые власти пообещали помочь с решением и этого вопроса.
Виталий Перфилов, Директор организации МБУ «Спортивная школа»: «Я думаю в июле приступим к работе, где-то в сентябре, октябре закончим».
Та же самая история с обновленным сквером имени 30-летия ВЛКСМ. После экскурсии губернатор поручил доработать комплекс и определить место для установки спортивной площадки.
Ещё одна остановка. Строительная площадка новой школы на 1100 учеников.Работы идут с опережением графика и должны завершиться в января 2020 года. Плюсом рядом будет возведен детский сад.
В Лысьвенской городской больнице губернатору презентовали новое отделение детского стационара, где будут работать узкопрофильные врачи, а также рассказали о планах по созданию межтерриториального отделения паллиативной помощи на 15 коек.
Светлана Клементьева, главный врач ГБУЗ ПК «Лысьвенская городская больница»: «Смета нам уже согласована. Министерство здравоохранения, как я поняла, нам будет выделять финсредства.»
Помимо этого обсудили ремонт фасада лечебного учреждения.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: «В целом посмотрел по инстаграму, тут плохо, там плохо - нет, такого нет на самом деле. Идёт работа, люди знают, что делают. То, что в Лысьве проблем накопилось много и не всем уделялось внимание - это факт. Будем помогать».
Ключевая задача краевых властей - создание комфортных условий проживания во всех территориях. Регион, поддерживая территории рублем, помогает проводить нац проекты в образовании, здравоохранении и других отраслях.
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