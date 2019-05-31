«Ивановский текстиль» знакомит пермяков с летним ассортиментом

Комплекты постельного белья - визитная карточка ивановского текстиля. Здесь можно найти от бюджетного варианта в ситце, до элитного льна. Во всех случаях гарантировано качество, натуральность ткани, и разнообразие расцветок.

Елена, продавец- консультант: "Бязь, поплин - ткань очень качественная, 100% хлопок, при стирке сохраняет свои свойства, долго держит цвет, свою форму и детишек порадует расцветка".

По соседству расположились подушки и одеяла. Бамбук, верблюжья или овечья шерсть. Выбор наполнителя и размера зависит только от личного предпочтения и ожидаемого комфорта. Не потеряться в выборе помогают и продавцы.

Алексей, продавец-консультант: "В предверии летнего сезона мы предлагаем подушки из бамбукового волокна в натуральном хлопковом покрытии. В которых голова не потеет, не преет".

С оглядкой на сезон - большое поступление и облегчённых одеял. Астеллажи с одеждой разнообразила актуальная палитра в сине- голубых тонах под Гжель. На этом выбор не заканчивается. Чехлы на мебель, покрывала и наматрасники, пледы, махровые полотенца, и конечно, самый ходовой товар - носки для каждого члена семьи. Оценить ассортимент изделий из Иваново можно в ТЦ Карусель на Пермской ярмарке до 16 июня.