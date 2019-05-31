Пермяков приглашают на ярмарку меда и конфитюра

В Перми в ДК Всероссийского общества слепых проходит ярмарка меда и конфитюра. Здесь представлено более тридцати сортов меда - дикий, гречишный, липовый, хлопковый, акациевый, кипрейный и др.

Елена Рябченкова продавец-консультант:«Мёд очень хорошо укрепляет иммунитет, его можно использовать в профилактике для лечения всевозможных болезней, для сердца, для желудка, при анемии хорош употреблять медочек».

На ярмарке есть бонус для тех, кто берёт килограмм мёда - ещё столько же в подарок. По соседству с мёдом расположился конфитюр - тоже полезный для здоровья продукт, сделанный на основе ягод, с добавлением яблочного пиктина. Вкусы самые разные - крыжовник, черника, брусника, клюква и другие.

А ещё в ассортименте ярмарки - прополис, перга, сиропы, разнообразные сладости - халва, зефир мармелад, душистое растительное масло. Пермяков ждут в ДК Всероссийского общества слепых, без выходных, до второго июня.