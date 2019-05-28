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Вандалы, разрисовавшие в Кунгуре «Ласточку», задержаны

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Ласточка

Минтранс Пермского края сообщает со ссылкой на линейный отдел полиции о задержании вандалов, разрисовавших в Кунгуре головной вагон электропоезда «Ласточка». А в РЖД напомнили о своем праве отозвать состав из Прикамья, если к нему не будут бережно относиться. К сожалению, это не первый случай, когда всплеск творческой энергии тянет на уголовное дело. Но на этот раз действия вандалов осудили даже их коллеги.

Желтые и голубые «тэги» - переводя с жаргона уличных художников - авторские отметки - неизвестные оставили прямо под именем поезда «Ласточка». Рисовали под покровом ночи в Кунгуре. Краска, к счастью, оказалась нестойкой - уже утром поезд отмыли.

Борис Шахматов - уличный художник, граффити для него - способ выразить себя, правда, не всегда законный. А точнее, практически всегда не законный. В карьере каждого стрит-арщика, по словам Бориса, есть хотя бы одна история, связанная с полицией. Но одно дело рисовать на заборах или гаражах, и совсем другое - портить поезда.

Борис Шахматов, художник: "Это точно хулиганство - это порча государственного имущества. Граффити - это такое эгоистичное творчество, где люди саморекламой занимаются".

На грани между искусством и вандализмом до истории с «Ласточкой» не раз оказывался пермский художник Алексей Илькаев - больше известный под псевдонимом Sad Face. Кстати, в творческой среде его поступки не одобряют.

В ноябре прошлого года у главного арт-объекта Перми «Счастье не за горами» Илькаев заменил слово «Счастье» на слово «Смерть». Судебное разбирательство остановили - тогда художник сам сознался, заплатил штраф 15 тысяч и порядка 45 тысяч возместил за восстановление арт-объекта.

грустное лицо

Не успел стихнуть этот скандал, как разразился новый. На этот раз "грустное лицо" появилось на башне крепости Святого Ивана в черногорском Которе. Замок входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь Илькаеву грозит еще один штраф - вот, что он написал в своем Инстаграм.

Алексей Илькаев (Sad Face): «Иногда полезно сменить обстановку, создать новые точки отсчета, чтобы по возвращении открыть, наконец, глаза, посмотреть на себя со стороны и увидеть те грабли, на которые ты всегда наступал».

Грабли же, на которые ночью наступили кунгурские художники-любители, теперь рискуют отлететь в лоб жителям края. Если ситуация повторится, то по условиям договора РЖД может лишить Пермский край «Ласточек».

граффитисты

Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»: "Хорошо, что «Ласточка» - это инновационный подвижной состав, и там есть система видеозаписи. Сейчас они переданы в органы внутренних дел".

И это уже дало результат. В Министерстве транспорта сообщили, что сегодня личности предполагаемых вандалов установили, им может грозить далеко не слава, а лишение свободы на срок до 3 лет.

Мария Шилова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.05.2019 в 11:25 в рубрике - Вести Пермь

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