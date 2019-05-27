Вынесен приговор по одной из самых громких аварий в Прикамье

Суд Суксуна вынес приговор по одной из самых громких автомобильных аварий в Прикамье. В ее причинах обвинили высокопоставленного сотрудника управления специальной связи ФСО по Свердловской области Алексея Куликова. Следствие установило, что именно он за рулем своей машины выехал на встречную полосу, где на большой скорости лоб в лоб столкнулся с другой легковушкой. В результате погибла молодая женщина на восьмом месяце беременности. Ее муж и сын получили тяжелые травмы. Момент трагедии зафиксировал видеорегистратор.

По словам пострадавших, во время следствия дело всячески пытались замять. Однако Суксунский суд приговорил виновника аварии Алексея Куликова к трем годам и шести месяцам колонии-поселения. Также ему предстоит выплатить компенсацию семье погибшей. Извинился он только во время заседания.

Алексей Куликов: "Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Приношу свои извинения".