Пермяки жалуются на недостаточно горячую воду

Государственная жилищная инспекция начала проверять жалобы жителей на недостаточно горячую воду. Чтобы она пошла из крана, приходится ждать чуть ли не по 15 минут, а платить все равно потом - по счетчику. С начала года поступило уже 177 подобных обращений. Что делать, если нет кипятка?

Николай Тишков из дома по Уинской, 40 тратит до 15 минут, чтобы добиться горячей воды. Так утекает не только время, но и деньги.

Николай Тишков, старший по дому №40 по ул. Уинской: "У нас выходит 10 кубов горячей воды и 5 холодной".

Это Мотовилиха, дальше задаём вопрос жителям Свердловского района, дом 103 по улице Куйбышева.

- В ночное время вообще нет горячей воды, из горячего крана бежит чуть тёплая.

Далее - Дзержинский район, улица Полевая,10 и всё те же проблемы и отговорки управляющей компании «СМУ № 2 Сатурн-Р». Владимир решил действовать современным методом - написал в инстаграм-аккаунт губернатора.

Владимир Одинцов, житель дома №10 по ул. Полевой: "Со мной связались сотрудники ИГЖН и помогли составить обращение, чтобы меня услышали, мою проблему увидели".

Итог - внеплановая проверка Инспекции госжилнадзора. Минимальная температура горячей воды должна составлять 60 градусов. Сначала замеры в квартире - температура ГВС - 53 градуса, затем - в подвале. Фактическая температура поступающего теплоносителя - 68 градусов. Вероятнее всего, потери на общедомовых сетях.

Павел Сергиенко, руководитель управляющей организации ООО «СМУ №2 Сатурн-Р»: "Сначала нужно разобраться в этом во всём и прийти к главному итогу - устранению всех недостатков".

Время на устранение - 2 недели. Об этом напомнит предписание, которое сегодня же направили управляющей компании, штраф до 250 тысяч рублей.

Для корректного измерения температуры нужен специальный цифровой термометр, но в некоторых случаях достаточно шкалы обычного градусника. Если температура горячей воды ниже 40 градусов, вы вправе потребовать перерасчёта и заплатить за горячую воду как за холодную.

Главное - фиксировать всё на бумаге. Сначала сообщить в аварийную службу УК. Если реакции нет - составить акт проверки качества коммунальной услуги в присутствии двух соседей и председателя совета дома.

Александр Левашов, заместитель начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края: "Акт следует направить исполнителю коммунальной услуги, это будет являться основанием для изменения размера платы и в дальнейшем требовать устранения нарушений".

С начала года в жилищную инспекцию уже поступило более 4 тысяч обращений, выявлено 640 нарушений. Точно так же вправе требовать горячей воды Николай Тишков и другие жители края.