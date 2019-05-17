В выходные ограничат движение на Комсомольском проспекте
В "Пермской сетевой компании" сообщили, что с полуночи 18 мая (то есть, сегодня, с ноля часов) и до 5 утра понедельника 20 мая, будет перекрыт перекресток с улицей Луначарского по чётной стороне Комсомольского проспекта для проведения работ на тепловой сети.
Всего этим летом на Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до Сибирской. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан. Всего же в этом году произойдут перекладки на улицах: 1-я Красноармейская, Тимирязева, Глеба Успенского и Газеты «Звезда».
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