В выходные ограничат движение на Комсомольском проспекте

В "Пермской сетевой компании" сообщили, что с полуночи 18 мая (то есть, сегодня, с ноля часов) и до 5 утра понедельника 20 мая, будет перекрыт перекресток с улицей Луначарского по чётной стороне Комсомольского проспекта для проведения работ на тепловой сети.

Всего этим летом на Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до Сибирской. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан. Всего же в этом году произойдут перекладки на улицах: 1-я Красноармейская, Тимирязева, Глеба Успенского и Газеты «Звезда».