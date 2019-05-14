«Российская студенческая весна» на пороге

В Пермском Дворце спорта "Молот" в 6 часов вечера состоится открытие 27-го Всероссийского фестиваля "Студенческая весна". Для участия в нем в Пермь прибыло почти 3 тысячи человек со всей страны. Творческие состязания продлятся до 18 мая.

Две фигуры медведей в национальных костюмах ростом в 2,5 метра встречают гостей возле Театра-Театра. Ещё 5 подобных скульптур украсят вход в филармонию, дворец молодежи, Горьковку, дом народного творчества "Губерния", ТЮЗ. Привезли символы Российской весны в Пермь из Екатеринбурга.





Приступить к своей работе готовы и волонтеры. Ребята будут следить за порядком в фестивальном городке, который откроется завтра. Фестивальный городок обретёт свои финальные очертания к вечеру. Отдохнуть здесь смогут не только участники, но и пермяки. Одна из зон отдыха разместится в необычном автобусе.

Как и обещали, в городе закрыли на время фестиваля до 18 мая некоторые парковки . Одна из таких возле дворца спорта "Молот".





Уже с утра проходят репетиции торжественого открытия Российской весны. В нем примут участие 500 пермских студентов -танцоров и музыкантов. Главным персонажем станет символ- голова медведя.



Ну а вечером здесь презентуют каждый из регионов-участников и откроют 27 фестиваль "Российская студенческая весна".

