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Победный май: как пермяки отметили День Победы

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салют

Порой музыка на войне помогала бойцам выстоять, вселяла силу и бодрость духа, не давала ожесточиться, омертветь душой. По сей день люди знают тексты военных песен и с удовольствием их поют.

«День Победы» поют в унисон 400 голосов - это сводный хор поколений. Песни военных лет стали лейтмотивом празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны, труженики тыла, дети войны. Все те, кому мы обязаны мирным небом над головой. На Октябрьской площади они в первых рядах.

парад

Пермь - это родина 113 Героев Советского Союза и двух дважды Героев Советского Союза. А еще в этот день у всех без исключения повязана георгиевская ленточка. Символ, который по-настоящему объединяет всю страну, перед любым врагом, во все времена.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Праздник самый главный в нашей стране и в нашем городе. Он одновременно всенародно объединяющий и одновременно праздник со слезами на глазах. Ведь в каждой семье есть личная память, и есть личная скорбь. Нет таких семей, ни в Перми, ни в стране, которых бы не коснулась Великая Отечественная война. Объединяющая всенародная радость и гордость за Победу это чувство номер один, и сегодняшний праздник в городе - тому подтверждение".

техника

На Октябрьской площади появляется военная техника - боевые машины «Град» и «Смерч», танки, новейшие российские бронетранспортеры БТР-80.

Следом на площади появляется колонна Бессмертного полка. Без красивых образов и сравнений - эмоции здесь царят действительно непередаваемые. Офицеры, солдаты, санитары, труженики тыла -  герои войны в одном строю, не взирая на ранги и звания.

Бессмертный полк

С фотографиями своих родственников в рядах полка прошла семья губернатора Пермского края Максима Решетникова. По словам главы региона, пока мы помним о героях войны и их подвигах, они живы в сердцах поколений и до сих пор объединяют жителей нашей страны.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Идем с папой, несем портреты дедов. Николай Иванович - папин папа - мой дед. Он всю войну, да и всю жизнь отработал на тогда заводе им. Сталина, потом завод Свердлова. Шлифовальщиком, участвовал в производстве двигателей, на которых наша вся авиация основная летала. А Дед Илья, брат Николая Ивановича, отработал на полуторке водителем, всю войну прошел".

По предварительным данным, в колонне «Бессмертного полка» в этом году прошли около 40 тысяч человек. Когда первые шеренги приблизились к эспланаде, замыкающие ряды только-только подходили к Октябрьской площади.

Накануне праздника в Перми состоялось возложения венков к монументу «Героям фронта и тыла». В память о погибших в небо выпустили серию залпов.

В Свердловском районе прошло шествие «Поклонимся великим тем годам». От здания ГУВД колонна прошла до памятника войнам Уральского добровольческого танкового корпуса.

Андрей Усов, глава администрации Свердловского района города Перми: "Отдать дань памяти погибшим в годы войны и людям труда, тем, кто поднимал народное хозяйство в годы войны".

На высоком каменном постаменте стоит мощная боевая машина Т-34. Рядом на стеле перечислены города, освобожденные уральскими танкистами. Жители Свердловского района возложили венки и цветы к мемориалу.

В Орджоникидзевском районе на площади перед Домом культуры «Искра» расположилась выставка техники Пермского военного института. Причём с этой техникой можно было не только сфотографироваться, но и выяснить про неё все подробности.

Для ветеранов творческие коллективы района устроили концерт сначала внутри ДК, а потом на свежем воздухе.

Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района города Перми: "Основная наша задача - привлечь внимание, потому что приходит новое поколение, и память о том подвиге должна быть в сердцах народа".

На стадионе «Гайва» устроили военно-спортивный праздник. Здесь собрались 12 школ со всего района. Ученики начальных классов, например, соревновались в туристической эстафете. Им даже пришлось бегать по асфальту на лыжах.

гуляния

В центре города народные гулянья в честь Дня Победы продолжились на эспланаде. Покинув Октябрьскую площадь, хор поколений занял место на главной сцене возле Театра-Театра. Зрители улыбались и подпевали. Еще бы - ведь слова этих песен все без исключения знают наизусть.

Здесь же разместилась и военная техника, участвовавшая в параде. Пермяки с любопытством разглядывали боевые машины.

РСЗО СМЕРЧ - одно из самых грозных орудий в мире, диаметр колеса машины равен человеческому росту. В 1987 году эти машины поступили на вооружение советской армии. Единственным в мире производителем являются «Мотовилихинские заводы».

собаки

Но не одной боевой техникой славится российская армия. Были на войне и четвероногие герои. Собаки подвозили снаряды, подрывали танки и поезда, определяли направление выстрелов с вражеских позиций. Молотовский клуб собаководства для нужд Министерства обороны передал полторы тысячи хвостов, большинство из которых отличились как собаки-санитары.

Почувствовать вкус Победы - в буквальном смысле. Гречневая каша с тушенкой. За многие годы рецепт ее приготовления не изменился.

кухня

Алена Горина, волонтер: "Гречневая каша, приготовленная в настоящих полевых условиях, прямо здесь! Сегодня наша задача накормить 8 тысяч пермяков".

В завершении праздника, по традиции, в небо полетели залпы праздничного фейерверка.

Мария Шилова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.05.2019 в 10:03 в рубрике - Вести Пермь

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