По делу о взрыве арестованы трое сотрудников «Азота»

Суд арестовал троих сотрудников березниковского предприятия "Азот" по делу о взрыве.

ЧП произошло утром 6 мая, одной из вероятных причин называлось вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака. В итоге три человека погибли - один был госпитализирован. По факту гибели людей в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело.