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По делу о взрыве арестованы трое сотрудников «Азота»
Суд арестовал троих сотрудников березниковского предприятия "Азот" по делу о взрыве.
ЧП произошло утром 6 мая, одной из вероятных причин называлось вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака. В итоге три человека погибли - один был госпитализирован. По факту гибели людей в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело.
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