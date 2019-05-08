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В Лысьве произошел пожар на заводе эмалированной посуды
В Лысьве сильный пожар практически уничтожил административное здание завода эмалированной посуды. Огонь вспыхнул накануне около пяти часов вечера.
Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В 19.26 была объявлена ликвидация открытого горения. Сейчас продолжается пролив и разбор конструкций. Пострадавших на пожаре нет. Из здания было эвакуировано 200 человек. Угрозы жилым домам не было. К реагированию на происшествие были привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники. На пожаре работает руководство ГУ МЧС России по Пермскому краю".
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