Придется потерпеть: на ул. Уральской продолжается реконструкция

C сегодняшнего дня вновь ограничили движение на улице Уральской в Перми. Из-за продолжения ее реконструкции в районе перекрестка с ул. Розалии Землячки и до ул. Крупской теперь доступна только половина дороги. Подробности выяснял Артем Казин.