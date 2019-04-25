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← В Перми ведется розыск водителя, устроившего тройное ДТП

Придется потерпеть: на ул. Уральской продолжается реконструкция

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дорога

C сегодняшнего дня вновь ограничили движение на улице Уральской в Перми. Из-за продолжения ее реконструкции в районе перекрестка с ул. Розалии Землячки и до ул. Крупской теперь доступна только половина дороги. Подробности выяснял Артем Казин. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.04.2019 в 16:03 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми ведется розыск водителя, устроившего тройное ДТП

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