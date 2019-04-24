В Перми с 1 мая изменятся трамвайные маршруты

В "Пермгорэлектротранс" сообщили, что с 1 мая изменятся маршруты трамваев. Появится трамвай № 2, сообщением «Стахановская – ст. Осенцы». При этом, в часы-пик по будням до Осенцов продолжит ходить трамвай № 11. Время ожидания трамвая № 8 сократится почти вдвое, так как будет добавлено несколько рейсов в течение дня. Трамвай № 6 от остановки «Велта» укоротят до «Разгуляя». А на маршруты № 4, 8 и 11 пассажиры смогут пересаживаться бесплатно с маршрута №6. Трамвай № 10 закроют. № 13 объединят с маршрутом № 3, который дублирует его.