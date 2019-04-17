Итоги первого дня арктического вторжения
В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, поэтому также следует не приближаться к деревьям, линиям электропередач. Кроме того, ожидается снижение температуры воздуха до -3°С, и как следствие - гололед.
В Пермском крае подводят итоги первого дня арктического вторжения - пока неофициально, выкладывая фото и видео в социальные сети.
На одних кадрах пострадали припаркованные автомобили - от шифера, кторый, как утверждают авторы, сдуло сильным ветром.
В другом месте ветер повалил забор, вновь пострадали припаркованные авто.
Официальных данных по региону до сих пор нет, в течение дня "Вести" ожидают получить их в ГУ МЧС.
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