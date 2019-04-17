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← Пермь. Новости культуры 16.04.2019

Итоги первого дня арктического вторжения

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В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, поэтому также следует не приближаться к деревьям, линиям электропередач. Кроме того, ожидается снижение температуры воздуха до -3°С, и как следствие - гололед.

В Пермском крае подводят итоги первого дня арктического вторжения - пока неофициально, выкладывая фото и видео в социальные сети.

На одних кадрах пострадали припаркованные автомобили - от шифера, кторый, как утверждают авторы, сдуло сильным ветром.

забор

 

В другом месте ветер повалил забор, вновь пострадали припаркованные авто.

Официальных данных по региону до сих пор нет, в течение дня  "Вести" ожидают получить их в ГУ МЧС.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 17.04.2019 в 12:40 в рубрике - Вести Пермь

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