В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, поэтому также следует не приближаться к деревьям, линиям электропередач. Кроме того, ожидается снижение температуры воздуха до -3°С, и как следствие - гололед.

В Пермском крае подводят итоги первого дня арктического вторжения - пока неофициально, выкладывая фото и видео в социальные сети.

На одних кадрах пострадали припаркованные автомобили - от шифера, кторый, как утверждают авторы, сдуло сильным ветром.

В другом месте ветер повалил забор, вновь пострадали припаркованные авто.

Официальных данных по региону до сих пор нет, в течение дня "Вести" ожидают получить их в ГУ МЧС.