Глава Перми провел масштабную инспекцию

В Перми состоялся первый выезд с проверкой весенней уборки города. Мэр пообещал это делать каждый четверг, вплоть до 9 мая. Маршрут инспекции составлен на основе жалоб жителей.

Маршрут заранее для глав районов, заместителей и подрядчиков неизвестен. Прибраться заранее не удастся. Первая остановка - Елькина, 3а. По этому адресу поступило наибольшее количество жалоб в инстаграм градоначальника Дмитрия Самойлова.

Объезд полностью составлен из комментариев пользователей. При этом даже во время движения работа не останавливалась.

Ольга Чеснокова, заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми: "Мы фиксируем размещение рекламных конструкций и размещение стационарных торговых объектов, в соответствии с той информацией, которая у нас есть в едином реестре самовольно установленных и незаконно размещенных объектов".

В микрорайоне Октябрьский, Крохалева проблемы те же: неубранные контейнерные площадки, неухоженные остановки, дворы и улицы, требующие как минимум текущего ремонта. В сквере Миндовского претензии возникли к содержанию пешеходных дорожек и к качеству досуга. Также ответственным за Индустриальный район было поручено обратить внимание на состояние дороги по улице Танкистов.

В Дзержинском районе проинспектирован ход строительства разворотного кольца для общественного транспорта на улице Маяковского. По итогу озвучены меры по исправлению выявленных недочетов.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "К проблемным системным вопросам относится содержание остановочных комплексов, их тоже надо приводить в порядок, каждую неделю будем подводить итоги. К сожалению, к проблемным вопросам относится содержание контейнерных площадок, задача поставлена за ближайшие дни навести порядок".

Таким образом, сложилась общая картина весенней уборки и подготовки краевой столицы к майским праздникам, и не центральных, а именно отдаленных от центра локаций городского пространства.

Сообщений в инстаграм-аккаунте главы города ещё много. Уже составлен маршрут на следующий выезд, который состоится в четверг.