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«Винил» на грани юмора и насмешки

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Винил

В пермском Театре-Театре репетируют новый мюзикл "Винил". 

Первые танцевальные репетиции на сцене, хореограф  Егор Дружинин вместе со своим помощником  сразу вносят некоторые коррективы. Дело в том, что артисты балета всё это время репетировал в фойе театра, начертив круги  прямо на полу, но когда танцовщики начали подниматься, опускаться и крутиться на сцене, картинка стала совершенно другой.

Новый мюзикл "Винил" - это  Рок-н-ролльное фэнтези -  путешествие по выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чем-то сказочной и нелепой.

На первый взгляд, это история про стиляг, про их неприятие в советском обществе, но она имеет в Театре-Театре немного гротесковый налёт, что очень хорошо отражено в костюмах Ирэны Белоусовой.

костюм

Для того чтобы соблюсти тонкую грань между юмором и насмешкой, художница по костюмам  создала почти 200 рисунков, прежде чем из них получились 30 готовых  эскизов.

Ирэна Белоусова, художница по костюмам мюзикла "Винил" (Москва): "Была задача создать некую придуманную страну, в которой мы бы узнавали каких-то персонажей, но подойти к ним иронично, с любовью, чтобы они были читаемы, но в какой-то комиксовой манере".

Винил

Задача главных героев -  Веолетты (Анны Сырчиковой) и Жоржа (Марата Мударисова)  найти свое звучание и сотворить свою музыку, чтобы быть не такими, как все. И это самое главное в этом спектакле, потому что вместе с ними зрители ищут и находят что-то свое.

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 11.04.2019 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

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