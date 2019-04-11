«Винил» на грани юмора и насмешки

В пермском Театре-Театре репетируют новый мюзикл "Винил".

Первые танцевальные репетиции на сцене, хореограф Егор Дружинин вместе со своим помощником сразу вносят некоторые коррективы. Дело в том, что артисты балета всё это время репетировал в фойе театра, начертив круги прямо на полу, но когда танцовщики начали подниматься, опускаться и крутиться на сцене, картинка стала совершенно другой.

Новый мюзикл "Винил" - это Рок-н-ролльное фэнтези - путешествие по выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чем-то сказочной и нелепой.

На первый взгляд, это история про стиляг, про их неприятие в советском обществе, но она имеет в Театре-Театре немного гротесковый налёт, что очень хорошо отражено в костюмах Ирэны Белоусовой.

Для того чтобы соблюсти тонкую грань между юмором и насмешкой, художница по костюмам создала почти 200 рисунков, прежде чем из них получились 30 готовых эскизов.

Ирэна Белоусова, художница по костюмам мюзикла "Винил" (Москва): "Была задача создать некую придуманную страну, в которой мы бы узнавали каких-то персонажей, но подойти к ним иронично, с любовью, чтобы они были читаемы, но в какой-то комиксовой манере".

Задача главных героев - Веолетты (Анны Сырчиковой) и Жоржа (Марата Мударисова) найти свое звучание и сотворить свою музыку, чтобы быть не такими, как все. И это самое главное в этом спектакле, потому что вместе с ними зрители ищут и находят что-то свое.