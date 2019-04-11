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День заботы за день работы

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больничная мама

Фонд «ДедМорозим» приглашает пермяков поучаствовать во всероссийской акции «День заботы за день работы». Ее идея в том, что люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах, которые находятся в больнице.

В наших с вами силах сделать так, чтобы дети-сироты, попавшие в больницы, не были одинокими и рядом с ними всегда были добрые и заботливые няни. 

Час работы няни в среднем обходится благотворительным фондам в 180 рублей. На сайте деньзаботы.рф есть специальный калькулятор, на котором можно рассчитать стоимость своей работы в час и решить, сколько часов или дней вы готовы обменять на помощь детям. День проведения федеральной акции – 11 апреля.

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 11.04.2019 в 15:50 в рубрике - Вести Пермь

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