Глава края личным примером призвал жителей сделать прививку от кори
Глава Пермского края личным примером призвал жителей Пермского края сделать прививку от кори. Записываться на прививку не нужно, однако перед процедурой всем необходимо пройти осмотр врача. Вакцина российского производства, ставится в область плеча. После прививки иммунитет от кори действует 25 лет. Губернатор прошел все процедуры за 15 минут. Как отметил глава региона, было не больно.
8 случаев кори зарегистрированы на территории края с начала года. При том, что условной нормой является один заболевший на миллион человек. Минздрав призывает всех поставить прививку. Как заявлено, вакцины достаточно: 15 тысяч доз уже доставлено в поликлиники, ещё 35 тысяч на этапе закупа. Корь передаётся воздушно-капельным путём, особенно тяжело эту инфекцию переносят взрослые.
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