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← Прикамье «вооружилось» против клещевого энцефалита

Глава края личным примером призвал жителей сделать прививку от кори

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Глава Пермского края личным примером призвал жителей Пермского края сделать прививку от кори. Записываться на прививку не нужно, однако перед процедурой всем необходимо пройти осмотр врача. Вакцина российского производства, ставится в область плеча. После прививки иммунитет от кори действует 25 лет. Губернатор прошел все процедуры за 15 минут. Как отметил глава региона, было не больно. 

8 случаев кори зарегистрированы на территории края с начала года. При том, что условной нормой является один заболевший на миллион человек.  Минздрав призывает всех поставить прививку. Как заявлено, вакцины достаточно: 15 тысяч доз уже доставлено в поликлиники, ещё 35 тысяч на этапе закупа. Корь передаётся воздушно-капельным путём, особенно тяжело эту инфекцию переносят взрослые.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье, Власть

Опубликовано: 11.04.2019 в 15:25 в рубрике - Вести Пермь

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