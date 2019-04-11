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Прикамье «вооружилось» против клещевого энцефалита
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в Пермский край поступило около 130 тысяч вакцин от клещевого энцефалита. Еще 10 тысяч доз остались с прошлого сезона. Поэтому, как заявлено, жители региона могут поставить прививку бесплатно. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства по полису ОМС. Обязательную вакцинацию должны пройти люди из профессиональных групп риска: во время сельскохозяйственных, строительных, геологических, экспедиционных работ и любой работы в лесу. Также подлежат вакцинации люди старше 60 лет.
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