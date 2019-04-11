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Проблему многодетных в Добрянке начали решать
Многодетный отец из Добрянки Алексей Меркушев, жаловавшийся на то, что энергетики перекрыли столбами единственную дорогу в поселке, где выделили участки многодетным, пишет, что проблему начали решать. Рядом проложили другой путь, который, как только подсохнет, станет проезжим, а значит, семьи все-таки смогут начать строительство этим летом.
Неделю назад в администрации Добрянки пояснили, что предыдущий проезд был временным, участок предназначался для прокладки коммуникаций. Поэтому там и появилась линия электропередач.
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