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Новое назначение в администрации Перми
Сотрудники департамента экономики и промышленной политики Перми сегодня познакомятся со своим новым руководителем. На пост начальника назначен Александр Кузнецов, некогда трудившийся в должности заместителя директора Пермского агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Родом он из Ижевска, живет и трудится в столице Прикамья с 2007 года. В соответствии с распоряжением главы Перми Александр Кузнецов должен приступить в своим новым обязанностям 9 апреля.
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