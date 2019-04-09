Новое назначение в администрации Перми

Сотрудники департамента экономики и промышленной политики Перми сегодня познакомятся со своим новым руководителем. На пост начальника назначен Александр Кузнецов, некогда трудившийся в должности заместителя директора Пермского агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Родом он из Ижевска, живет и трудится в столице Прикамья с 2007 года. В соответствии с распоряжением главы Перми Александр Кузнецов должен приступить в своим новым обязанностям 9 апреля.