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Пермяки пожаловались на мусор в администрацию города

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мусор

В мэрии Перми прошла прямая телефонная линия с участием начальника городского департамента ЖКХ Александра Власова. На повестке - вывоз мусора, а точнее, шквал жалоб на заваленные контейнерные площадки.

В ходе прямой линии разобрали порядка 16 звонков. Больше всего звонков поступило из Индустриального района Перми.

Сеть наводнили ролики и фотографии, показывающие, как на самом деле обстоит дело с вывозом мусора и уборкой контейнерных площадок..

 

Власов

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ Администрации Перми: "Заметна разница между телефонной линией, которая проходила неделю назад, и сейчас. Неделю назад были вопросы, связанные с переполнением некоторых контейнерных площадок. Сейчас больше возникают вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок. В планах администрации города вместе с районными администрациями, с возчиками, с жителями и с управляющими компаниями провести традиционный субботник".

мусор

Тема вывоза мусора и уборки контейнерных площадок станет темой журналистского расследования. К вечеру "Вести Пермь" готовят большой материал об этой злободневной теме.

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 09.04.2019 в 12:45 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми назвали победителей акции «Заправляйся и выигрывай»

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