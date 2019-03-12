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В Перми меняется схема движения трамваев
Изменения сегодня произойдут в трамвайном движении Перми. С 12 марта возрождается маршрут № 2 сообщением «Осенцы - Стахановская». При этом полностью отменяется маршрут № 13. Маршрут № 6, который ходил от «Велты» до микрорайона Висим, сокращается до Разгуляя.
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