В Перми меняется схема движения трамваев

Изменения сегодня произойдут в трамвайном движении Перми. С 12 марта возрождается маршрут № 2 сообщением «Осенцы - Стахановская». При этом полностью отменяется маршрут № 13. Маршрут № 6, который ходил от «Велты» до микрорайона Висим, сокращается до Разгуляя.