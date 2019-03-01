Никто не помог: школьницу в Яйве убивали на глазах у прохожих

Жуткое преступление случилось в Яйве. 20-летний мужчина прямо на улице зарезал 17-летнюю подругу. Трагедию запечатлела камера видеонаблюдения на соседнем здании.

На кадрах видно, как молодой человек грубо останавливает девушку, роняет ее в снег и начинает избивать руками и ногами. Затем убегает, но снова возвращается и совершает несколько ударов ножом. Место многолюдное: справа - детский сад, слева - интернат. Вечером здесь всегда много прохожих. Этот факт больше всего возмутил местных жителей.

Тамара Цубикс: "Удивительно, ведь люди шли мимо. Люди видели, как он ее бьет - и проходили мимо. Одна машина только остановилась. Увезли ее к скорой, а скорая закрыта, скорая у нас до 8 вечера работает. Из города ехала скорая. Женщина какая-то стояла, вообще наблюдала".

Девушку спасти не удалось. Известно, что она занималась танцами, училась в 11-м классе местной 33-й школы, отзывы от учителей и одноклассников исключительно положительные, девочка училась на 4 и 5, была активисткой.

Любовь Турханова, замдиректора по внеклассной работе: "Очень тяжело. Переживает коллектив. Переживают одноклассники. Очень трудно было зайти в класс на следующий день после трагедии и видеть пустой стул".

Девушка с парнем встречались около двух лет. В последнее время произошел разлад в отношениях, основная причина убийства, по версии следствия, - банальная ревность.

Сразу после произошедшего молодой человек пустился в бега, задержали его через несколько часов по дороге в Березники. Парень увлекался спортом, его характеристики тоже положительные. Что с ним произошло, видимо, предстоит выяснить следствию. Сейчас он находится в СИЗО.

На похороны к девушке пришли одноклассники, коллеги по танцевальной студии, друзья и знакомые. К месту трагедии люди продолжают нести цветы.