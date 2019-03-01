Житель Яйвы подозревается в убийстве несовершеннолетней

Жуткое преступление случилось в Яйве. 20-летний мужчина прямо на улице зарезал 17-летнюю подругу. Сначала они спокойно шли, а потом он вдруг напал на девушку и начал ее бить и пинать. Трагедию запечатлела камера видеонаблюдения на соседнем здании.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю, сообщил "Вестям": "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя посёлка Яйва Александровского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, вечером 25 февраля 2019 года молодой человек на улице в поселке Яйва сначала руками избил свою 17-летнюю знакомую, а затем нанес ей множественные удары ножом. Отполученных ранений и травм, несмотря на оказанную помощь, потерпевшая скончалась. В настоящее время подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".