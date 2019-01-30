Дело о репосте: директор УК требует полмиллиона за испорченную репутацию

В суде Орджоникидзевского района началось рассмотрение необычного иска. Директор управляющей компании потребовал с одного из жителей полмиллиона рублей за испорченную деловую репутацию. Виной всему стал текст о проблемах в ЖКХ, опубликованный в социальной сети.

Роман Агишев решил разместить на своей странице в соцсети анонимный пост о наболевшем в сфере ЖКХ. Теперь директор управляющей компании, чьё имя и фамилия упоминаются в сообщении, требует с мужчины полмиллиона рублей за репост.

Роман Агишев: "Распространять был не намерен, так как страница у меня закрыта".

По словам Романа, всё началось, когда инициативная группа жильцов решила сменить форму правления домом с УК на ТСЖ. Как это и бывает, не устраивало качество обслуживания и цены за него. Например, резиновые коврики в четырех подъездах по смете вышли 32 тысячи рублей.

Роман Агишев: "1 погонный метр - 1 тысяча рублей. В итоге на все максимум вышло 14 тысяч, минус 32. Остальное работа".

По документам из Госжилнадзора домом по улице Бушмакина, 96 до января этого года управляла компания «Уральское качество». В офисе фирмы рассказали, что иск к новоиспеченному члену правления ТСЖ и уход обслуживающей организации - совпадение.

Юлия Жуйкова, заместитель директора ООО «Уральское качество»: "Сейчас все решает ИГЖН. У нас конфликт не с жильцами, у нас конфликт с инициативной группой".

На заседании по делу о репосте пришел руководитель «Уральского качества» Вадим Жуйков. По мнению защиты, из-за записи в интернете собственники квартир других домов начали сомневаться в компетентности управляющей компании.

На свою стену порочащий деловую репутацию текст, оцененный в 500 тысяч рублей, разместили 9 человек, а прочитали его больше 3 тысяч.

Какое решение примет суд, неизвестно, но есть две стороны медали - это сообщение во ВКонтакте и, оказывается, нашлись собственники, недовольные работой ТСЖ.

Ещё на этапе голосования мнение жителей дома на Бушмакина разделось - 49% не определись, 51% высказали своё «за» ТСЖ. Могло ли сообщение в сети повлиять на выбор? Или людей больше беспокоит то, что они видят вокруг себя и в платежных квитанциях?