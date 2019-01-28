Испортил дорогу - заплати штраф

О транспортных делах говорили и в Законодательном Собрании Пермского края. Здесь обсуждали возможные наказания для тех, кто портит дороги. Логика понятна: край сегодня вкладывает огромные деньги в их ремонт и содержание. Но иногда достаточно всего одной поездки на какой-нибудь чудо-машине, чтобы все опять пришло в негодность. Обычный гусеничный трактор за считанные минуты может угробить месяцы работы сотен людей и отправить на свалку миллионы потраченных бюджетных рублей. Поэтому владельцев проблемной техники предложено штрафовать за езду по дорогам общего пользования. Разработка поправок к краевым законам началась еще в прошлом году. Первыми на проблему обратили внимание нефтяники.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: «ЛУКОЙЛ» ведет ни много, ни мало в 25 районах свою деятельность, есть промысловые дороги, на которые компания потратила свои инвестиции. Были выстроены, но, к сожалению, на этих дорогах появились недобросовестные жители, которые начали просто их разбивать и приводить в негодность. И все наши попытки решить эту проблему в рамках юридического поля ни к чему не привели, потому что оказался просто вакуум - оказывается, законодательно это было нигде не прописано".

-Предусмотрен ли механизм контроля за реализацией закона? Кто будет выписывать штрафы?

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "У нас в Российской Федерации очень много контролирующих органов, которые в принципе должны заниматься как раз этим. У них просто не было для этого права. Сегодня этими правами наделены, и на региональном уровне, и на федеральном уровне, дай Бог, все это примется. Тогда та же транспортная инспекция, которая сегодня существует, уже будет иметь полное право спросить с нарушителя, призвать его к ответу".

Краевой законопроект ограничивается только региональными, межмуниципальными и местными дорогами. Так что депутаты пошли дальше и выступили с законодательной инициативой о введении штрафов и на федеральном уровне тоже. Что касается региона, то здесь "вилка" штрафов от полутора до 40 тысяч рублей. Так, частник отделается взысканием в полторы-две тысячи. Должностное лицо накажут уже на 3-4 тысячи. Размер штрафа для организации - от 30 до 40 тысяч рублей.