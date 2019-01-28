Из Перми в Китай: как работает новый воздушный мост

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В этом году правительство Пермского края организовало дополнительное сообщение с Новосибирском. Это позволит жителям региона совершить перелет до Пекина с пересадкой в Новосибирске. Раньше, для того, чтобы попасть в Китай, пермякам необходимо было сделать пересадку в Москве. При этом минимальное время в пути через столицу составляет 11 часов 40 минут. Через Новосибирск - минимум на 2,5 часа меньше.

Максим Чунаев, пассажир рейса Пермь-Новосибирск - « Я сам когда билеты выбирал - можно было 1 день и 22 часа лететь. Поэтому очень удобный рейс».

В Новосибирск пассажиров везёт "Эмбраер" - компактный, быстрый лайнер на семьдесят восемь человек.

Александр Макушкин, командир воздушного судна -«У нас самолёт практически постоянно полный. На нашем данном типе - Эмбраер 170 - занимаемся тем, что подвозим людей в Новосибирск, а дальше - большими уже самолётами, "Аэробусами"," Боингами" - люди летят в Тайланд, Японию, Китай».

аэропорт

Попасть из Перми в Пекин, впрочем, можно и на поезде - через Москву. Сутки до столицы, самая короткая пересадка - более пяти с половиной часов. Затем - 5 дней до Поднебесной. И ещё один аргумент, убедительный для большинства, - цена билетов: 20 тысяч рублей на перелёт против почти 40 тысяч рублей на поезд.

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Из Перми рейсы в Новосибирск отправляются три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время полета - 2 часа 40 минут. Цена на билеты в Пермь и обратно - фиксирована. Рейс субсидированный - то есть авиабилеты продаются по специальному сниженному тарифу, они освобождены от налога и сборов. Часть затрат на выполнение полетов российским авиакомпаниям компенсирует государство, поэтому субсидированные авиабилеты стоят дешевле обычных. В 2019 году из Перми будут летать субсидированные авиарейсы в 9 городов, помимо Новосибирска - это Нижний Новгород, Казань, Нижневартовск, Самара, Ноябрьск, Салехард, Сургут и Новый Уренгой.


Опубликовано: 28.01.2019 в 10:49 в рубрике - Вести Пермь

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