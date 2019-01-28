Мост-дублер через реку Чусовую возведут в 2021 году
В Прикамье прошла инспекция строительной площадки второй очереди моста через реку Чусовую в составе заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова и губернатора края Максима Решетникова. На месте состоялось совещание о реализации концессионного соглашения по возведению мостового перехода.
Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "Финансируется это из трех источников: средства федерального бюджета, сегодня мы это тоже обсудили, средства регионального бюджета и средства концессионера. Именно такая агломерация позволяет реализовывать такие масштабные проекты".
В августе 2018 года началась отсыпка земляного полотна и подготовка к строительству опор. Согласно плану мост-дублёр должен быть возведён в 2021 году. Кроме того, будет отремонтирован старый мост, построенный 23 года назад. Также планируется серьезная реконструкция подъездных путей, по завершению проекта это будет четырёхполосная магистраль с четырьмя путепроводами.
Владислав Потоцкий, директор блока «Инфраструктурное строительство» АО «Стройтрансгаз»: "Подготовительные работы завершены в полном объеме. План 8 опор в этом году соорудить. Пока мы двигаемся в графике".
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