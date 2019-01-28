Вести Пермь. События недели 27.01.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 27.01.2019 г.
Темы выпуска:
-Прививки уже не помогут. Как свежий воздух и огурцы с яблоками могут защитить от приближающейся эпидемии гриппа?
- Короткий путь на восток. Зачем Перми воздушная связь с Новосибирском?
- Как фото, которыми гордится любой охотник, поставили крест на карьере прикамского чиновника.
-Первые итоги мусорной реформы.
-Совместить несовместимое. Кто поставил отечественную малолитражку на гусеницы?
-Испанские страсти на уральском морозе. Почему фламенко не экзотика, а часть жизни?
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