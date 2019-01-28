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Вести Пермь. События недели 27.01.2019 →

В Прикамье возвращается мягкая зима

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зима

В Пермский край возвращается комфортная зимняя температура. Сегодня днем обещают  всего минус 11 градусов. Это, можно сказать, резкое потепление, так как в ночь в субботы на воскресенье в некоторых районах Прикамья столбик термометра показывал 35 градусов ниже ноля. В течение недели будет становиться все теплее, с четверга пойдет снег. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 28.01.2019 в 09:47 в рубрике - Вести Пермь

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Вести Пермь. События недели 27.01.2019 →

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