В Прикамье возвращается мягкая зима
В Пермский край возвращается комфортная зимняя температура. Сегодня днем обещают всего минус 11 градусов. Это, можно сказать, резкое потепление, так как в ночь в субботы на воскресенье в некоторых районах Прикамья столбик термометра показывал 35 градусов ниже ноля. В течение недели будет становиться все теплее, с четверга пойдет снег.
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