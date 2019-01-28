В Прикамье возвращается мягкая зима

В Пермский край возвращается комфортная зимняя температура. Сегодня днем обещают всего минус 11 градусов. Это, можно сказать, резкое потепление, так как в ночь в субботы на воскресенье в некоторых районах Прикамья столбик термометра показывал 35 градусов ниже ноля. В течение недели будет становиться все теплее, с четверга пойдет снег.