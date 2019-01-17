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В Перми завершается «Зимний вернисаж»
В Перми завершается Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Участие в нем принимают 22 мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Каждому на старте предоставили 30 ледяных блоков. Из них за четыре дня до 17 января нужно было сотворить скульптуру на тему «Японские мотивы».
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