Пермские сурикаты Марго и Гоша - новые звезды Instagram
У сурикатов Марго и Гоши появилась своя страничка в социальной сети. Подписчиков уже больше семи тысяч. Новых звезд интернета завела у себя в квартире обычная пермская семья. Как чувствуют себя на Урале экзотические животные из Африки?
Хозяева говорят, что эти любопытные зверьки могут разобрать камеру буквально по частям. Гоша очень ласковый и дружелюбный, а Марго показала характер, цапнув оператора за палец. Ее хозяйка, к счастью, оказалась ветеринаром по профессии, царапину быстро обработали. В семье Урджумовых сурикаты появились, когда Полина уволилась из контактного зоопарка, по словам девушки, многие хвостатые там погибают.
Полина и Евгений Урджумовы: "Я влюбилась в этих существ, стало жалко отдавать следующий помет в контактный зоопарк, мы решили, что хотим себе".
Обитают эти зверьки в Африке - на родине их называют солнечными ангелами. И многие местные заводят сурикатов в качестве домашних животных. Но, не все так просто. Зверьки не терпят закрытого пространства и одиночества.
Сурикаты издают около 20 видов звуков. Любимое лакомство - мадагаскарские жуки и личинки зофобоса, в ежедневном рационе кошачий корм премиум-класса. А еще зверькам включают лампы - светочувствительные и с обогревом.
У Марго и Гоши есть свой аккаунт в Инстаграм, подписчиков уже больше 7 тысяч. Хозяева выкладывают забавные фото и видео из жизни зверков. Вот Игорь спит в обнимку с таксой Клепой, или смотрит любимый мультфильм про Тимона, он тоже сурикат. А совсем недавно парочка из семейства мангустовых сыграла свадьбу в настоящих свадебных нарядах, которые заказывали у профессиональной швеи.
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