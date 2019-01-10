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Пермяки соткали пояс для Деда Мороза
В Перми в музее Дом Мешкова завершается акция "Пояс для Деда Мороза". Практически с начала декабря здесь был выставлен настольный ткацкий станок, приложить собственные усилия к созданию пояса мог каждый желающий.
В итоге получился пояс длиной почти в два с половиной метра синего цвета. Скоро его отправят в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза.
Интерес к этой интерактивной акции был настолько велик, что в музее решили соткать и второй пояс - для Снегурочки.
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