Пермяки соткали пояс для Деда Мороза

В Перми в музее Дом Мешкова завершается акция "Пояс для Деда Мороза". Практически с начала декабря здесь был выставлен настольный ткацкий станок, приложить собственные усилия к созданию пояса мог каждый желающий.

В итоге получился пояс длиной почти в два с половиной метра синего цвета. Скоро его отправят в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза.

Интерес к этой интерактивной акции был настолько велик, что в музее решили соткать и второй пояс - для Снегурочки.