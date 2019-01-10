Смертельные горки: в Следственном комитете начали проверку ЧП на лыжной базе

В Следственном комитете сегодня сообщили, что начали проверку по факту жуткого происшествия на лыжной базе в микрорайоне Бахаревка. Здесь во время катания с горок на тюбинге, или проще говоря - на ватрушке - получили серьезные травмы сразу два человека. Они врезались в дерево. Жительница Перми Любовь Ильиных потеряла сознание, впала в кому, а через два дня скончалась в больнице. Ее похоронили сегодня. Также пострадал 10-летний мальчик. Школьника госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.