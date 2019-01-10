Подробности пожара на ул. Качалова

Накануне крупный пожар произошел в Индустриальном районе Перми, на улице Качалова. Над складом со строительными материалами поднялся гигантский столб едкого, черного дыма. Его было видно за несколько километров из самых разных точек города, пелена накрыла всю округу. К счастью, обошлось без пострадавших.

На проезжей части до сих пор вода. Пожарные тушили горевший склад.

Около 12.00 часов дня загорелся склад на Качалова, 50. Это около 200 кв. м. Часть здания двухэтажная. Очевидцев больше всего напугал черный дым.

Пожарные, как сообщается, подъехали оперативно. За 15 минут локализовали очаг возгорания.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщила: "По предварительным данным, это неэксплуатируемый в настоящее время объект. Никто не пострадал. Угрозы распространения пламени на соседние здания не было. Благодаря оперативно прибывшим огнеборцам в течение 15 минут очаг был локализован. На месте был развернут штаб пожаротушения, подразделения работали по второму номеру сложности".

По словам очевидцев, на складе лежал утеплитель. Им же совсем недавно была сделана обшивка здания. Синтетический материал мог загореться. Кроме того, пользователи в сети упоминали взрыв неких баллонов при строительных работах внутри. Впрочем, точную версию должны озвучить в МЧС.