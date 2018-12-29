У подозреваемого в убийстве жены на иждивении четверо детей

В Орджоникидзевском районном суде избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 28-летней матери двоих детей. Следователи задержали его накануне, а сама история началась более двух недель назад, с того момента, как мужчина заявил в органы о пропаже своей жены.

28-летнюю женщину Екатерину Вотинову родственники потеряли еще в середине декабря. К поискам активно подключилась полиция. Только вот супруг Вячеслав никакой инициативы не проявлял. В итоге в Орджоникидзевском районном суде он в качестве главного подозреваемого.

Арестовали Вячеслава Вотинова 27 декабря, когда в багажнике арендованной им машины нашли тело жены. Тут уже отпираться не было никого смысла. Версию следствия зачитывала судья.

Елена Сорина, судья Орджоникидзевского районного суда: "В ходе допроса Вотинов подтвердил свою причастность к совершению данного преступления, причастность Вотинова подтверждается также его чистосердечным признанием, его показаниями, полученными в ходе его допросов в качестве подозреваемого".

В ходе ссоры Вотинов нанес несколько ударов по лицу и телу женщины. Единственное, что он сейчас не признает, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Упирает на то, что был расстроен смертью отца.

Вячеслав Вотинов, подозреваемый: "Да, я отвечу за удары, я согласен с этим, я не спорю, я с этим согласен, но суть в том, когда я уходил, она была живой, а потом, когда я пришел спустя пару дней, она лежала со шприцем, меня дома в этот момент не было".

Особую трагичность ситуации добавляет то, что Вотинов только этим летом досрочно вышел из колонии, где отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Не считая двух детей Екатерины, у подозреваемого остаются на иждивении еще двое несовершеннолетних, от других матерей. Но и для прокурора это никак не может смягчить тяжести совершенного преступления.

Анастасия Тютикова, прокурор: "Доводы следствия о том, что он может скрыться, являются обоснованными, поскольку Вотиновым были приняты меры для сокрытия следов преступления, что может свидетельствовать о том, что Вотинов может воспрепятствовать установлению истины".

В результате ходатайство следствия удовлетворено в полном объеме. Вячеслав Вотинов взят под стражу на 2 месяца.

Под арестом Вотинов пробудет до конца февраля. Это постановление суда он обещал обжаловать. Но учитывая «послужной список» подозреваемого, шансы на успех не велики.