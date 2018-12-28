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Подозреваемый в убийстве матери двоих детей задержан

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В Орджоникидзевском суде избирается мера пресечения подозреваемому в убийстве матери двоих детей Елены Жигало, пропавшей еще 12 декабря. Как полагает следствие,  две недели муж прятал тело женщины в багажнике авто. 

Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю,"женщина проживала вместе с мужем в квартире многоквартирного дома по улице Уссурийской в городе Перми, и с 12 декабря 2018 года перестала выходить на связь со своими родственниками и знакомыми. Супруг пропавшей сообщил, что его жена ушла из дома после семейной ссоры, и о ее местонахождении ему неизвестно. В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий тело пропавшей с телесными повреждениями было обнаружено. По предварительным данным, в один из дней первой половины декабря 2018 года в квартире, где проживали супруги, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину. От полученных травм она скончалась. После этого подозреваемый предпринял меры к уничтожению следов совершенного преступления и сокрытию тела".

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 28.12.2018 в 13:06 в рубрике - Вести Пермь

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