Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермском крае день траура, скорби, тишины

Глава Перми - в прямом эфире

смотреть видео

Дмитрий Самойлов

25 декабря в прямом эфире телеканала «Россия 24» глава Перми Дмитрий Самойлов ответит на вопросы горожан. Во время трансляции, как сообщает пресс-служба мэрии, Дмитрий Иванович подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Прямой эфир начнется в 19.10 часов. Задать свои вопросы можно будет по телефону 210-60-00.

 

 

 

 

Метки: в Перми, Власть

Опубликовано: 25.12.2018 в 08:49 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермском крае день траура, скорби, тишины

Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной

Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»

Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссии

Гаджеты на уроке - не можно, а нужно!

Экскурсии в Хохловке можно посетить бесплатно

Специальный репортаж: как Пермский край борется с ВИЧ

Интервью с Антоном Удальевым

Губернатор Прикамья: «Президент поручил максимально поддержать семьи погибших»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском крае день траура, скорби, тишины

Обратите внимание

в Перми

Глава Перми - в прямом эфире

25 декабря в прямом эфире телеканала «Россия 24» глава Перми Дмитрий Самойлов ответит на вопросы горожан.
25.12.2018 в 08:49

Метки: в Перми, Власть

В Перми откроют новый каток «Ледовый Миг»

В 17.30 в сквере им. Субботина под монументом «МиГ на взлете» состоится праздничное открытие катка «Ледовый Миг».
25.12.2018 в 08:10

Метки: в Перми, Общество

В новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспорта

Ночью 1 января транспорт будет работать с часу до четырех утра
24.12.2018 в 18:09

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной

Документальный фильм «Под куполом неба» о семье цирковых артистов, нашедших счастье в Пермском крае, снимали 2,5 года.
24.12.2018 в 18:06

Метки: в Перми, в Пермском крае, Кино

Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»

Награды получили самые семьи, воспитывающие больше пяти детей.
24.12.2018 в 17:36

Метки: в Перми, Общество

В России

В Пермском крае день траура, скорби, тишины

9 человек погибли в огненной ловушке в шахте Соликамска.
24.12.2018 в 22:18

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия, В России

Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

О возможных причинах возгорания, попытках спасения людей и материальной помощи семьям погибших - сюжет программы «Вести Пермь. События недели».
23.12.2018 в 20:49

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Губернатор объявил днем траура 24 декабря
23.12.2018 в 14:10

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

Обнаружены тела девяти погибших при пожаре в Соликамске

В Соликамске отменены культурно-развлекательные мероприятия
23.12.2018 в 11:50

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий

9 человек оказались заблокированы при пожаре на шахте в Соликамске. Было предпринято шесть попыток спасти людей.
23.12.2018 в 10:07

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Лента новостей RSS каналы

Вести Кудымкар 24.12.2018Вести Кудымкар 24.12.2018

Глава Перми - в прямом эфиреГлава Перми - в прямом эфире

В Перми откроют новый каток «Ледовый Миг»В Перми откроют новый каток «Ледовый Миг»

В Пермском крае день траура, скорби, тишиныВ Пермском крае день траура, скорби, тишины

В новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспортаВ новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспорта

Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованнойПод куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной

Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье еще один долгострой готов к вводу в эксплуатациюВ Прикамье еще один долгострой готов к вводу в эксплуатацию

В Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссииВ Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссии

Гаджеты на уроке - не можно, а нужно!Гаджеты на уроке - не можно, а нужно!

Экскурсии в Хохловке можно посетить бесплатноЭкскурсии в Хохловке можно посетить бесплатно

Специальный репортаж: как Пермский край борется с ВИЧСпециальный репортаж: как Пермский край борется с ВИЧ

Интервью с Антоном УдальевымИнтервью с Антоном Удальевым

Губернатор Прикамья: «Президент поручил максимально поддержать семьи погибших»Губернатор Прикамья: «Президент поручил максимально поддержать семьи погибших»

«Безопасная школа» и «Умная поликлиника»: результаты пилотных проектов«Безопасная школа» и «Умная поликлиника»: результаты пилотных проектов

Глава Перми ответит на вопросы жителей в прямом эфире канала «Россия 24»Глава Перми ответит на вопросы жителей в прямом эфире канала «Россия 24»

Управление топливно-энергетического комплекса ФАС России подводит итогиУправление топливно-энергетического комплекса ФАС России подводит итоги

Пермская прокуратура проведет «прямую линию» по профилактике бытового насилия и незаконному обороту алкоголяПермская прокуратура проведет «прямую линию» по профилактике бытового насилия и незаконному обороту алкоголя

В Перми горел дебаркадерВ Перми горел дебаркадер

СК России: родственникам погибших на шахте в Соликамске выданы разрешения на захоронениеСК России: родственникам погибших на шахте в Соликамске выданы разрешения на захоронение

Пожар на шахте в Соликамске: хроника трагедииПожар на шахте в Соликамске: хроника трагедии

Уголовное дело о пожаре на шахте в Соликамске: задержаны четыре человекаУголовное дело о пожаре на шахте в Соликамске: задержаны четыре человека

С виновников ДТП с электротранспортом взыскали 200 тысяч рублейС виновников ДТП с электротранспортом взыскали 200 тысяч рублей

Как в Прикамье защищают интересы предпринимателейКак в Прикамье защищают интересы предпринимателей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную