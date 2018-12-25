Глава Перми - в прямом эфире

25 декабря в прямом эфире телеканала «Россия 24» глава Перми Дмитрий Самойлов ответит на вопросы горожан. Во время трансляции, как сообщает пресс-служба мэрии, Дмитрий Иванович подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Прямой эфир начнется в 19.10 часов. Задать свои вопросы можно будет по телефону 210-60-00.