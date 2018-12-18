В защиту чести и достоинства: экс-министр Прикамья требует компенсацию

В суде может получить развитие скандал, связанный с именем бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова. Ранее Огородов был заподозрен в крупной растрате, позже все обвинения были сняты. Теперь экс-министр требует компенсации.

Иск Ивана Огородова адресован министерству финансов Пермского края и казначейству.

Иван Огородов: "Вместе с адвокатом мы оценку сделали и предъявили сумму компенсации в размере 10 миллионов рублей. Были получены возражения от структур, в отношении которых этот иск был подан. По второму уголовному делу, которое, мы считаем, также незаконно было возбуждено, на сегодняшний момент было подано заявление в краевую прокуратуру".

Уголовное дело было инициировано в 2017 году и было закончено в апреле 2018 г. с формулировкой "по реабилитирующим основаниям". В апреле 2018 появился второй эпизод, связанный с хищениями на свинокомплексе "Пермский".