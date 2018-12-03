Профессия плюс перспективы
В пермском Политехе стартовали «Дни Т Плюс». Студентов строительного факультета знакомят, возможно, с будущим местом работы. Вуз готовит специалистов энергоотрасли на кафедре теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции.
Эдуард Елисеев, студент 4 курса ПНИПУ: " Нам должно быть понятно, какой у нас дальше будет карьерный рост, как вообще там работать, что нас ожидает".
Студентам на интерактивных площадках наглядно показали, как на ТЭЦ-9 вырабатывается тепло и электричество. Также запланированы конкурс-фотокросс в Инстаграм и викторина на знание фактов о Пермском филиале «Т Плюс». Завершатся дни «Т Плюс» экскурсией на ТЭЦ-9, куда через пару-тройку лет могут прийти трудиться будущие молодые специалисты.
Андрей Низовцев, заместитель директора филиала по персоналу и административным вопросам филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»:
"Целью этого мероприятия стало объединение усилий трех участников этого процесса - компании, вуза и студентов - в определение будущего студентов, в получение нами хороших специалистов".
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