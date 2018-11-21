Многодетная мать из Углеуральского уверовала в силу соцсетей

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел очередную онлайн трансляцию для подписчиков на своей странице в Инстаграм. В следующий раз такое общение повторится в декабре, а сейчас в поселке Углеуральский обсуждают один из первых случаев, когда подобная двусторонняя связь привела к вполне реальным, а главное, эффективным результатам.

Дом Ольги сгорел пару лет назад. В администрации предоставили квартиру на Чернышевского, 54. На первый взгляд совершенно обычная. Но спустя время все углы поразила плесень. И ничего не помогает. Ни спецсредства, ни ответственные в местной администрации.

Ольга Мясникова: "Я говорю: там невозможно жить, вы меня услышьте, но они просто пожимали плечами, ничем помочь не можем".

Плесень портила мебель, в воздухе влага, вещи после стирки не сохнут. В администрации Губахи решили делать ремонт, но и это не сильно помогло. Нужен был переезд.

Изначально Ольге предложили вариант на Мира, 21, однако мама троих детей от такого варианта отказалась. Дело в том, что отсюда до школы или детского садика добираться далеко.

За полгода проблему решить так и не удалось, друзья семьи написали об этом в Инстаграм губернатору. Ольгу пригласили в Пермь на прием. А уже после в Губаху отправился министр социального развития. С неудобными вопросами.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Почему только на уровне губернатора смогли решить этот вопрос, почему это не решалось на уровне местного самоуправления?".

Ответ вкратце - не успели. Один случай, как заявил министр, теперь повлияет на всю систему в крае. Люди оценили новый способ озвучить свою беду - социальные сети теперь позволяют обратиться даже к губернатору.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Все эти вопросы можно было решить на местном уровне, если бы глава более внимательно выслушал потребности семьи, думаю, можно было решить все более оперативно. Муниципалитеты должны более активно реагировать на такие вещи, индивидуально принимать решения".

Квартира на Чернигина, 1, которую теперь предлагают Мясниковым. Трешке нужен капитальный ремонт и здесь уже работают строители.

Николай Лазейкин, глава администрации г. Губаха: "В квартире мы однозначно будем проводить полный ремонт с заменой оконных блоков, дверей, ремонтом полов, полностью сантехнику заменим. Сроки - до первого декабря".

Квартира чуть меньше нынешней, но зато без видимых проблем. По крайней мере, Ольгу все устраивает.

Ольга Мясникова: "Если бы я не поехала к Максиму Геннадьевичу, ничего бы этого не произошло".

Кстати, и даже с переездом семье Мясниковых пообещали помочь.