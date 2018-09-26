В Прикамье появится мобильное приложение для путешествий по краю. Проект, который называется «Не сиди дома», предполагает создание коротких маршрутов, чтобы туристы смогли посетить самые интересные точки. В приложении намерены собрать всю информацию о природных и исторических достопримечательностях, которые можно посмотреть за один-два дня. Авторы идеи к концу 2019 года хотят привлечь к путешествиям по родному краю более 20 тысяч жителей. Сообщается, что эксперты подскажут и неочевидные туристические объекты из тех, что редко включают в официальные каталоги, но популярные из-за мифологии или месторасположения. Например, это может быть заброшенный завод или красивая видовая точка для фотографии. Туры по первым территориям появятся в приложении уже в декабре этого года. Их создадут на основе отзывов первых тестовых групп.